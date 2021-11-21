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Рябков: идет основательная подготовка встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД отметил, что повестка готовящейся встречи огромна

ТАСС, 21 ноября. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует основательной подготовки, которая сейчас идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

"Но для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - сказал он.

Повестка готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень обширна, заявил Рябков.

"Повестка дня огромна", - сказал он.

"Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - указал замминистра.

Как отметил Рябков, США выдвигают к России ряд претензий, в том числе по теме Украины. "Им нужно объяснять детально, что и как происходит, мы этим занимаемся", - пояснил он.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи Путина и Байдена более предпочтителен видеоформат, но все будет зависеть от решений глав государств. По словам Пескова, относительно сроков контактов пока определенности нет, они могут состояться и до Нового года, и позже.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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