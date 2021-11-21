Совбез РФ отмечает возросшие риски провокаций на крымском направлении со стороны Киева

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении, а также в отношении экономических и транспортных объектов в Азовском и Черном морях в последнее время увеличились. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором", - отметил он.

Данный фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы, указал замсекретаря Совбеза РФ. "Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях", - констатировал Гребенкин.

По его словам, отмечается также рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов. "Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России, - указал замсекретаря СБ РФ. - Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны".