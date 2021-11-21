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В Совбезе заявили об увеличении потоков мигрантов, использующих Россию для транзита в ЕС

Замсекретаря Совета безопасности Александр Гребенкин отметил, что в условиях пандемии "по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет безопасности России предупреждает об увеличении потоков выходцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза.

"Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", - заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Он отметил, что в условиях пандемии "по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан". "Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки", - указал Гребенкин.

"Ежегодно на государственной границе выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска", - сообщил замсекретаря Совбеза. По его данным, "в 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции, только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен".

Гребенкин подчеркнул также, что "количество попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, товаров, грузов и стратегического сырья, а также санкционной и контрафактной продукции не снижается".

По словам замсекретаря СБ, ФСБ совместно с МВД, Минобороны, Федеральной таможенной службой, Росгвардией и другими ведомствами реализуют планы по противодействию терроризму и трансграничной преступности, и "с 2018 года по настоящее время на различных участках государственной границы проведено более 20 специальных пограничных операций".

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