Захарова заявила, что НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. НАТО не реагирует на предупреждения Москвы и продолжает создавать напряженность у российских границ, проведение совместных учений США и Эстонии является еще одним примером подобных действий. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ. НАТО молчит и продолжает", - подчеркнула дипломат. Она обратила внимание на заявление американского посольства в Эстонии о проведении совместных военных учений на территории прибалтийской республики. "Американская дипмиссия сообщила о том, что в ходе маневров отрабатываются "нетрадиционные методы доставок". Даже представлять себе не хочу, о чем это они", - отметила Захарова.

"В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут", - пояснила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, сам факт того, что эти учения проводятся спустя несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом, "только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России".

Захарова указала, что Североатлантический блок регулярно обвиняет Россию в "непрозрачности действий" и "агрессивном поведении", однако учения сил США в Эстонии демонстрируют обратное положение вещей. "И все это они умудряются говорить о маневрах российских вооруженных сил на нашей же собственной территории, - написала она. - А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО [Йенс] Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, все нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?".