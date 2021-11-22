Силуанов заявил о восстановлении сотрудничества РФ и Швейцарии после спада из-за COVID-19

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экономические связи между Россией и Швейцарией возвращаются к допандемийному уровню. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минфина России по итогам заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии.

"Антон Силуанов подчеркнул, что, в том числе благодаря работе СМПК, сотрудничество между Россией и Швейцарией интенсивно восстанавливается после спада, вызванного эпидемиологическими ограничениями", - отмечается в сообщении.

В ходе заседания было подчеркнуто, что формат смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией зарекомендовал себя как эффективный инструмент для реализации конкретных двусторонних проектов в экономике, финансово-банковском секторе, промышленности, здравоохранении и таможенном взаимодействии.

При этом рабочие контакты между профильными ведомствами не прерывались даже в период обострения пандемии COVID-19. Результатом работы стало подписание в июне 2021 года таможенными службами России и Швейцарии меморандума о сотрудничестве, на основе которого разработан план совместных действий на 2021-2022 года, напомнили в Минфине.