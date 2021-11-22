Захарова назвала ситуацию на польско-белорусской границе примером информационной войны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Происходящее на польско-белорусской границе является примером информационной войны, поскольку до широкой аудитории не доносится в полном объеме статистика по миграционным потокам в ЕС. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

"То, что мы сейчас видим на польско-белорусской границе, является образцом, показательным примером информационной войны, - отметила она. - Три тысячи иракцев стали якобы глобальной угрозой для существования ЕС. Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира. За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тысяч мигрантов. Разница очевидно в чем? В том, что они там нелегально. На территорию Италии они попадают нелегально, на территорию Белоруссии, как я понимаю, они попадают легальным путем. Так кто кому угрозу создает и почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно".

По словам Захаровой, нужно "пробивать брешь" в информационном пространстве Союзного государства через вещание теле- и радиопроектов на нескольких важных для региона языках, помимо русского.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.