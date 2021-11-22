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Путин в Сочи проведет встречу с президентом Государства Палестины Аббасом

Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Сочи переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", - говорится в сообщении.

Ранее глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики сообщал, что в ходе консультаций лидер Палестины планирует затронуть целый ряд международных и региональных проблем, включая урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, Махмуд
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