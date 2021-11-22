Лавров: Москва поддерживает усилия Бейрута по нормализации обстановки в Ливане

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает действия нового правительства Ливана по стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

"У нас давние дружественные отношения с Ливаном, с ливанским народом. Мы сегодня хотели бы, чтобы нынешний визит позволил нам услышать ваши оценки происходящего в стране, - сказал он. - Поддерживаем усилия по нормализации обстановки, которая длительное время носила достаточно кризисный характер. И поддерживаем, как я уже сказал, действия нового правительства. Его формирование само по себе стало важным шагом на пути стабилизации"

Лавров также поздравил коллегу с Днем независимости Ливана, который отмечается 22 ноября. Министр напомнил, что Россия была одной из первых стран, которая признала независимость Ливанской Республики и установила с ней дипломатические отношения. "Ваш визит сопряжен с еще одной знаменательной датой - вам вчера исполнилось 80 лет. Хотел бы от души вас с этим поздравить", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что намерен обсудить подробно со своим ливанским коллегой состояние двусторонних отношений Москвы и Бейрута. "Мы заинтересованы в поступательном развитии. И уверен, что позитивные результаты, которые, как мы рассчитываем, будут достигнуты на этом пути, будут помогать также и ситуации в стране", - указал он.

По словам Лаврова, еще одним важным элементом повестки дня переговоров станут региональные вопросы и в целом международная ситуация. "Нам будут важны ваши оценки о том, как развивается обстановка в вашем регионе. И что международное сообщество могло бы дополнительно сделать, чтобы решать накопившиеся здесь многочисленные проблемы", - продолжил он.