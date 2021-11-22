Лавров: РФ передала Ливану сделанные в день взрыва в порту Бейрута спутниковые снимки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия передала ливанской стороне спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута, и надеется, что это поможет расследованию инцидента. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

"Мы рассмотрели перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. По просьбе ливанского правительства, мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки", - сказал он.

"Надеемся, что они помогут в расследовании причин этого инцидента. Этот вопрос сейчас занимает очень серьезное внимание в Ливане", - подчеркнул министр. Лавров также выразил надежду на то, что истина по этому вопросу будет установлена.

Ранее Бу Хабиб сообщил, что планирует обсудить вопрос предоставления Россией спутниковых фото, сделанных во время взрыва в морском порту Бейрута, в ходе визита в Москву.

На прошлой неделе гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация подготовила фотографии порта Бейрута из космоса, несмотря на то что не получила официальный запрос.

4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

Министр сообщил, что принял приглашение своего ливанского коллеги Абдаллы Бу Хабиба посетить республику с визитом.

"Господин министр меня любезно пригласил посетить Ливан. Я с удовольствием это приглашение принял", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Бу Хабибом.

Глава МИД Ливана находится с 20 по 23 ноября с рабочим визитом в российской столице.

