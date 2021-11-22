МИД РФ: срыв ЕС переговоров с Минском по мигрантам говорит о его причастности к кризису

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Попытки Минска на протяжении полугода провести переговоры с ЕС по проблеме мигрантов полностью перечеркивают версию западных СМИ об ответственности Минска и Москвы за кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой и, напротив, указывает на причастность самого Евросоюза. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда белорусские власти на протяжении полугода призывают международное сообщество начать какие-то контакты с целью предотвратить негативное развитие событий, готовы делиться информацией, данными, ждут реакции на свое предложение от западных партнеров, а те не просто их игнорируют, а отказываются входить в какое-либо взаимодействие, ситуация очевидна и очевидно, кто виноват. Это полностью перечеркивает версию некоторых западных мейнстримных СМИ о некой ответственности не ЕС, а кого-либо-другого. Не стран - членов ЕС, а Минска. А уж тем более при чем здесь Москва совершенно непонятно", - отметила она.

Захарова напомнила, что Минск предлагал переговоры по проблеме мигрантов с апреля. "Да, наверное, если бы эта информация утаивалась, если бы о состоянии на границе официальный Минск не пытался информировать западных партнеров. Если бы все делалось вопреки существующим нормам, тогда возможно было бы порассуждать на тему потенциальной ответственности белорусских властей", - пояснила она.

Дипломат не исключила, что обвинения в адрес России прозвучали, потому что именно Россия указывала на последствия вторжения иностранных военных на территории суверенных государств, кампаний в Ливии и Ираке, а также последствий поддержки в Сирии так называемых умеренных радикалов. "Наверное, потому что мы помним, как все начиналось, что мы на каждом этапе очередной агрессивной кампании, очередной кампании оккупации, нападения на суверенные страны, предупреждали, чем это закончится", - отметила она, добавив, что Россия указывала также на связь миграционного кризиса с происходящими на Ближнем Востоке процессами. Об этом, отметила она, говорит и статистика как ООН, так и самого Евросоюза.

"Нас слышать не хотели, все время говорили, что это русская пропаганда. Сейчас, наверное, совсем уже отворачивающийся от правды человек может продолжать слушать то, что ему рассказывают со страниц западных СМИ о якобы намеренно создаваемом двумя странами кризисе", - заключила Захарова.