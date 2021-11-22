МИД РФ указал на отсутствие должного преследования ксенофобов и антисемитов в Европе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский МИД отмечает юридические проблемы, которые препятствуют привлечению к ответственности ксенофобов и антисемитов в Европе. Об этом на полях третьей Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и нацизму "Защитим будущее" заявил в понедельник замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев.

"Существуют какие-то проблемы юридического плана, политико-юридического плана, которые препятствуют реализации большого количества рекомендаций, резолюций, решений так называемого мягкого права на международном уровне и прямого, которые принимаются государствами - участниками ООН, ОБСЕ, Совета Европы, и, как правило, составляют основу антидискриминационного законодательства - как административного, так и уголовного", - сказал он.

По его оценке, на сегодняшний день законное преследование лиц, виновных в антисемитизме, является большой редкостью, что можно увидеть на примере ряда европейских стран. "К сожалению, мы вынуждены признать на примере ряда стран Евросоюза, <...> что преследование - уголовное, административное - лиц, виновных в антисемитизме, составляет скорее исключение, а не правило в правоприменительной практике Евросоюза и других стран", - подчеркнул Чумарев.

Чумарев отметил, что в такой ситуации государствам следует акцентировать внимание граждан на неотвратимости наказания, которое последует за подобные преступления. "Мне кажется, эти усилия во многом малоэффективны потому, что нормы <...> слабо укореняются в сознании людей, которые и совершают административные, уголовные правонарушения. Существует определенный разрыв в понимании значимости", - сказал он.