МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск", следствие уже сделало окончательные выводы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ее (версию - прим. ТАСС) оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - подчеркнул он. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать информацию о том, что подлодка якобы могла погибнуть от столкновения с субмариной НАТО.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате.