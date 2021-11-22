Песков: Запад ведет кампанию, пытаясь представить РФ угрозой урегулированию на Украине

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и [информационное агентство] Bloomberg, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования".

Песков не исключил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". "Имеются в виду агрессивные [помыслы] в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами", - пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. Оценки планов России Соединенными Штатами, добавляет агентство, основаны якобы на какой-то секретной информации, которой владеют только США. При этом саму эту информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.