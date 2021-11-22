Песков: количество провокаций Киева с использованием вооружений НАТО значительно выросло

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно выросло, они осуществляются с применением поставляемых Киеву странами НАТО вооружений. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Количество провокаций растет, значительно растет, причем они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и все это идет в нарушение действующих минских договоренностей", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь идет о значительных поставках вооружений извне, в том числе современных и высокотехнологичных. "Мы наблюдаем, конечно, с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине", - добавил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что детализацию активности ВСУ он предпочел бы оставить для комментариев со стороны военных, как и вопросы о перемещениях российских войск по территории страны. Он отметил, что российские военные проводят плановые и внеплановые учения, а также иные маневры, которые необходимы, а также отверг утверждение о якобы имеющей место возросшей активности вооруженных сил.

"Я только могу сказать, что в данном случае любые перемещения войск РФ внутри нашей территории, а речь идет именно о нашей территории, ни для кого не представляют угрозы и не должны ни у кого вызывать обеспокоенности", - резюмировал Песков.

