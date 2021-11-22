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Путин 22 ноября занимается делами ФНС и проведет международный разговор

Телефонные переговоры запланированы на вторую половину дня, сообщили в Кремле

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник сосредоточен на вопросах работы российской налоговой системы. Также он планирует провести международный телефонный разговор, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня по случаю Дня налоговой службы, наших налоговиков, президент уже принял [главу ФНС России] Даниила Егорова, он рассказал о том, как служба работает и [идет] собираемость налогов, что является естественным фактором нашего бюджета, и [обрисовал] перспективы развития", - сказал Песков. "Все-таки есть чем гордиться. У нас, наверное, одна из лучших налоговых служб в мире", - отметил он.

"Далее у президента рабочие встречи. Он сегодня работает в Кремле. Во второй половине дня будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем", - добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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