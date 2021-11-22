{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: РФ и США обсуждают проведение нового контакта лидеров двух стран

РФ и США обсуждают проведение нового контакта лидеров двух стран - Лавров.

Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск"
Следствие уже сделало окончательные выводы о гибели подлодки "Курск", подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск"
Читать полностью