Комиссия Думы рекомендовала палате дать согласие на лишение Рашкина неприкосновенности

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Такое решение члены комиссии приняли на заседании в понедельник.

Как пояснил в ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждение дела, генпрокурор просит Госдуму "дать согласие на проведение ряда следственных действий, избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий".

Кроме того, генпрокурор просит Госдуму снять неприкосновенность с Рашкина для привлечения его к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, по части 2 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Как напомнил по итогам заседания глава думской комиссии Отари Аршба, комиссия не рассматривает вопрос о виновности или невиновности депутата, а лишь отвечает на вопрос, есть ли у Генеральной прокуратуры основания "обращаться в Государственную думу с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела" в отношении депутата и "передачи материалов в суд в части, касаемой административного нарушения".

"В этом смысле комиссия 13-ю голосами за, тремя голосами против проголосовала за то, чтобы дать это разрешение Генеральной прокуратуре. Как вы понимаете, три голоса против - это коллеги нашего депутата Рашкина, представители остальных фракций проголосовали за", - сообщил Аршба журналистам.

Лишение неприкосновенности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. По его словам, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Сам Рашкин ранее заявлял, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, они обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.