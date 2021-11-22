В СВР назвали лживой информацию США о концентрации российских войск на границе с Украиной

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) назвала лживой информацию Госдепартамента о концентрации российских войск на границе с Украиной.

"В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - заявили в понедельник в пресс-бюро СВР.

Кроме того, ведомство обвинило США и Евросоюз в поощрении конфликта на юго-востоке Украины.

"Нас <...> беспокоит то, что такая агрессивная пропаганда стимулирует режим Киева к наращиванию своей военной группировки в Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов", - заявили в пресс-бюро СВР.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности", - говорится в заявлении.