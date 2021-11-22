Россия рассчитывает на сохранение стабильности в Киргизии в преддверии выборов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что политические силы Киргизии в преддверии парламентских выборов будут действовать в правовом поле. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с председателем кабинета министров Киргизии - руководителем администрации президента республики Акылбеком Жапаровым.

"28 ноября в республике назначены парламентские выборы. С учетом масштабных задач по ускорению социально-экономического развития важно, конечно, сохранить стабильность в обществе", - отметил председатель российского правительства.

"Рассчитываем, что все политические силы будут действовать в правовом поле, в интересах укрепления государственности Киргизии", - подчеркнул Мишустин.

"Хотел бы вновь подтвердить, что Киргизия - стратегический партнер и союзник России, наши отношения носят дружественный, братский характер", - заявил председатель российского правительства. "Рассчитываю, что под вашим руководством правительство Киргизии и администрация президента Киргизии продолжат путь на укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и развитие взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, будут и впредь обеспечивать комфортные условия для работы российских компаний, российских инвесторов", - обратился он к Жапарову.

Ключевой экономический партнер

Глава российского кабинета министров напомнил, что в конце прошлой недели встречался с киргизским коллегой в Ереване на заседании межправительственного Совета Евразийского экономического союза. "Конечно, есть потребность - мы договорились об этом - продолжать диалог по актуальным вопросам российско-киргизского сотрудничества по всем проектам, которые есть и которые находятся в сфере интересов наших стран", - сказал премьер-министр.

Премьер-министр РФ назвал Россию "ключевым экономическим партнером Киргизии". По его даным, "в январе - сентябре (2021 года) взаимный товарооборот увеличился почти на 38% и составил более $1 млрд 700 млн". Мишустин также констатировал, что в Киргизии работают крупные российские компании в энергетической, горнодобывающей, телекоммуникационной сферах. Мишустин считает, что "большие перспективы имеются в области промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, радиоэлектронной промышленности".

"Поддерживаем планы правительства Киргизии по совершенствованию бюджетного администрирования, включая повышение собираемости налоговых платежей, таможенных пошлин. Готовы расширять поддержку по таким направлениям, как цифровизация государственного управления, современных систем налогового и таможенного администрирования, применения систем маркировки и прослеживаемости движения товаров и услуг", - заявил глава кабмина РФ.