Николай Патрушев встретился в Коломбо с президентом Шри-Ланки

КОЛОМБО, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в понедельник на встрече в Коломбо обсудили развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Обозначены основные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также перспективы сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев назвал Шри-Ланку давним партнером России в Южной Азии, подчеркнув, что отношения между двумя странами традиционно строятся на принципах равенства, доверия и взаимоуважения, отметили в пресс-службе.

Ранее в понедельник секретарь Совбеза РФ провел российско-ланкийские консультации по безопасности. Самолетом, на котором он прибыл с визитом в Коломбо, из Москвы была также доставлена партия вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.