Эксперт: американская военная помощь Украине не изменит баланс сил в конфликте в Донбассе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военная помощь США Украине не приведет к изменению баланса сил в конфликте на юго-востоке страны, поскольку в случае попытки Киева решить противостояние военным путем Москва вынуждена будет оказать прямую помощь Донецку и Луганску. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о применении украинскими силовиками в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов Javeline.

"Российская позиция заключается в том, что, если Киев частично попытается решить конфликт на юго-востоке Украины военным путем, то тогда дело дойдет до прямой российской вовлеченности с возможными катастрофическими последствиями для украинской государственности. Здесь никакие Javeline, никакие беспилотники Киеву не помогут, - сказал Кортунов. - Также явно, что ни США, ни Турция, ни Великобритания, ни другие страны - участницы НАТО, которые сотрудничают с Украиной в военно-технической сфере воевать на украинской стороне не будут. Изменить соотношение сил военная помощь НАТО может с точки зрения внутриукраинского баланса, но это не принципиально с точки зрения баланса между Россией и Украиной".

Специалист обратил внимание на то, что администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в резкой эскалации конфликта, которая может привести к "крупной войне в центре Европы". Однако Вашингтон, по словам эксперта, продолжит оказывать военно-техническую поддержку Киеву для того, чтобы сохранять рычаг давления на Москву. В данном случае, Украина является "разменной монетой в геополитической игре", при помощи которой США пытаются выторговать более выгодные условия на переговорах с РФ по другим проблемам, считает аналитик. В то же время собеседник агентства указал, что если Москва окажет прямую военную помощь Луганску и Донецку, то ответом Вашингтона станет введение антироссийских санкций - воевать никто из стран НАТО на стороне Украины не собирается.

Провокации внешних сил

Кортунов отметил, что, чем больше страны западные страны вовлекаются в конфликт, оказывая военную помощь Украине, тем больше они вынуждают РФ втягиваться в противостояние в Донбассе. Кроме того, поддержка Запада воодушевляет украинских политиков, занимающих жесткую позицию в отношении Донбасса. По словам специалиста, сейчас на Украине наметилась тенденция, согласно которой сторонники силового решения конфликта начинают задавать тон в общественно-политическом поле страны.

Несмотря на то, что эскалация противостояния станет катастрофическим сценарием для Украины, интернационализация конфликта играет на руку Киеву. "То, что сейчас происходит можно охарактеризовать как некую интернационализацию этого конфликта. И это в каком-то смысле успех украинской политики, поскольку цель интернационализации всегда ставилась Киевом, все понимают, что в двухсторонней системе координат Россия - Украина, у Киева положения "ущербные", - резюмировал аналитик. - Но если превратить этот конфликт в конфликт России и Запада, то тогда соотношение сил резко меняется и здесь асимметрия складывается в другую в сторону, больше в сторону Запада. Здесь побеждают больше совокупные возможности Запада, чем России".