Лавров обсудил с главой МИД Сербии состояние дел в ОБСЕ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем состояние дел в ОБСЕ с учетом подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел организации. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"22 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Лаврова с министром иностранных дел Республики Сербии Селаковичем. Стороны обсудили текущее состояние дел в ОБСЕ с учетом подготовки 28-го заседания Совета министров иностранных дел организации, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме", - говорится в сообщении.