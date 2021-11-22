Замглавы МИД РФ и глава МИД Фарерских островов обсудили вопросы активизации отношений

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов и министр иностранных дел автономного правительства Фарерских островов Енис ав Рана обсудили в понедельник в Москве перспективы активизации российско-фарерского взаимодействия, в том числе в Арктике. Об этом сообщил МИД РФ.

"Обсуждены состояние и перспективы активизации российско-фарерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по тематике регионального взаимодействия на севере, в том числе с учетом председательства Российской Федерации в Арктическом совете", - говорится в сообщении.