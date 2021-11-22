Постпред РФ заявил, что напряженности на границе России и Украины нет

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. Об этом заявил в понедельник ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - сказал дипломат.

Как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".