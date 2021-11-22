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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Небензя: в СБ ООН нет досье по ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что в Совете Безопасности ООН нет досье по ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей. Об этом заявил в понедельник ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Этого досье нет в Совете Безопасности ООН", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обсуждения данной темы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаНебензя, Василий АлексеевичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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