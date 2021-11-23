Путин обсудит с Аббасом отношения России и Палестины

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Сочи переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию.

Ранее глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики сообщал, что в ходе консультаций с президентом России лидер Палестины планирует затронуть "целый ряд международных и региональных проблем".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Аббаса начнутся в середине дня. Запланирована беседа двух лидеров и продолжение беседы в формате рабочего завтрака.

Большой друг и влиятельный лидер

Как заявил накануне Аббас в интервью ТАСС, в Палестине с большим уважением относятся к Путину и считают его большим другом и влиятельным международным лидером. Он выразил готовность консультироваться и обмениваться мнениями с российским коллегой по многим вопросам, включая пути продвижения усилий по обеспечению мира и стабильности в Ближневосточном регионе.

В этой связи Аббас считает важным ознакомить Путина "с последними политическими событиями, в том числе с нынешними агрессивными действиями Израиля в отношении палестинского народа в свете продолжающейся оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".

Вместе с тем президент Палестины хотел бы "обсудить важную роль России в миротворческих усилиях и активизацию роли ближневосточного международного "квартета", подчеркивая при этом, что палестинская сторона не будет участвовать в переговорах, в которых Россия не будет основным партнером наряду с остальными участниками "четверки".

Также, по словам Аббаса, на встрече могут быть затронуты усилия российской стороны в межпалестинском диалоге с целью достижения примирения и прекращения раскола.

Кроме того, как подчеркнул палестинский лидер, на встрече традиционно будут обсуждаться вопросы укрепления двусторонних отношений в экономических, культурных и других областях. Говоря о российско-палестинском сотрудничестве, Аббас указал на то, что оно развивается по различным экономическим направлениям, "для продвижения которых, между тем, требуется дополнительная работа".