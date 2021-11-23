Небензя: РФ готова помочь миру в борьбе с теневым оборотом легкого и стрелкового оружия

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Россия располагает развитым национальным законодательством по борьбе с незаконным перетоком легкого и стрелкового оружия (ЛСО), готова делиться опытом с заинтересованными странами. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, нелегальный оборот данного вида вооружений является прямым следствием излишне либерального законодательства стран или брешей в национальных режимах экспортного контроля. "Не проявляют надлежащей ответственности действующие на рынке оружия многочисленные брокерские структуры", - констатировал он. Небензя указал, что государства, накопившие чрезмерные запасы ЛСО, вместо их утилизации зачастую пытаются продавать такие излишки, а также уделяют слишком мало внимания проблеме его незаконного перетока через границу.

Кроме того, серьезную угрозу представляет производство ЛСО по истекшим лицензиям или без лицензий стран - владельцев соответствующих технологий. "Очевидно, что поставки изготовленного таким образом оружия всячески скрываются, а значит, и его конечными пользователями оказываются чаще всего криминальные элементы, - отметил он. - Главная же проблема, что в погоне за прибылью или в угоду политической конъюнктуре поставщик не задумывается, в чьих руках окажется экспортируемое ЛСО, где и в каких целях оно будет применяться".

Россия "располагает весьма развитым национальным законодательством в сфере борьбы с незаконным перетоком ЛСО" и готова "делиться опытом, набором наиболее успешно зарекомендовавших себя практик с заинтересованными государствами", отметил дипломат.

Необходимые меры

Небензя призвал государства-члены уделить особое внимание реализации на национальном уровне ряда мер. В частности, введению универсального запрета на передачу всех видов ЛСО субъектам, не уполномоченным правительствами государств-получателей, а также обеспечению строгого регулирования и прямого контроля государствами на территории под их юрисдикцией брокерской деятельности, связанной с экспортом оружия. Предлагается максимально ограничить число брокеров.

Россия призывает запретить реэкспорт или последующую передачу полученного по импорту ЛСО без письменного согласия государства, его изначально экспортировавшего.

"Борьба с незаконным перетоком ЛСО, обеспечение безопасного хранения его запасов и уничтожение его излишков являются прерогативой самих государств и неотъемлемой частью их суверенитета, - подчеркнул Небензя. - Именно поэтому первоочередное значение здесь имеют совместная работа всех стран на площадке Генеральной Ассамблеи ООН и последующая реализация разработанных в рамках Программы действий ООН мер прежде всего на национальном уровне".

По словам постпреда РФ, только так удастся добиться практических успехов в борьбе с нелегальным оборотом данных вооружений.