Антонов заявил, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Попытки Соединенных Штатов вести с Россией "диалог через санкции" неприемлемы и нарушают международное право. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2).

"Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов. Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. "Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - заявил он.

Антонов подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - добавил дипломат.

Блинкен заявил в понедельник, что американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2". Как он заявил, "в докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен.

Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям агентства Bloomberg, речь идет о судне Blue Ship. По словам источников агентства, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано "в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством". По версии Bloomberg, Transadria базируется на Кипре, но якобы "считается российской подставной компанией".