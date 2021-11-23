Дума 9 декабря может рассмотреть законопроект о региональной власти во II чтении

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть законопроект об общих принципах организации региональной власти во втором чтении на пленарном заседании 9 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой в декабре, текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Речь идет о проекте нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября.

Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в дальнейшем вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, "они могут оставить эти два срока, а могут отменить". Документом закрепляется, что законом субъекта РФ устанавливается порядок проведения выборов главы региона либо его избрания депутатами. Региональный законодательный орган также принимает конституцию и устав субъекта РФ.