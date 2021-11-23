Матвиенко считает неприемлемыми призывы к бойкоту олимпиады в Пекине

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неприемлемыми призывы некоторых парламентариев к бойкоту предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

США и Олимпиада в Пекине: что известно о возможном бойкоте?

"Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу. В частности, считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней олимпиады в Пекине. Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам", - сказала Матвиенко на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом) Китая.

Спикер Совфеда выразила уверенность в том, что Олимпиада-2022 будет организована и пройдет на самом высоком уровне, учитывая характер китайского народа, "его целеустремленность и трудолюбие".

Она также сообщила, что Москва подала заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2030. "Мы рассчитываем здесь и на поддержку наших китайских партнеров", - добавила Матвиенко.

С призывами бойкотировать Олимпийские игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.