Матвиенко: РФ и КНР будут вместе бороться с попытками ряда стран "вбить клин" между ними

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество, сообща противодействуя попыткам ряда стран "вбить клин" между Москвой и Пекином. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании российско-китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которое проходит в верхней палате.

"Исходим из недопустимости подмены общепризнанных норм правилами, выдуманными небольшим числом стран на основе сиюминутных эгоистических интересов. Некоторые из них откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим и вместе с нашими китайскими друзьями будем реагировать на это путем наращивания нашего взаимовыгодного взаимодействия", - сказала она.

Спикер Совфеда добавила, что Россия рассматривает политику санкций со стороны США и Евросоюза "как проявление недобросовестной конкуренции с целью замедлить технологическое, экономическое развитие, в первую очередь России и Китая". "Мы обладаем весомым инструментом парламентской дипломатии, чтобы совместно противодействовать этим нездоровым дискриминационным мерам", - сказала Матвиенко.

Председатель СФ также отметила, что Россия категорически осуждает попытки вмешательства в дела суверенных государств.