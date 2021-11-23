Матвиенко: РФ готова поддержать Китай в реализации проекта по созданию лунной станции

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия готова поддержать Китай в реализации амбиционных научных проектов, включая создание Международной научной лунной станции. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия готова оказать поддержку в реализации амбициозных научных проектов. Среди них, например, создание Международной научной лунной станции", - сказала она на заседании российско-китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которое проходит в Совфеде.

Спикер СФ отметила символичность того, что 2021 год, объявленный в России годом науки и технологий, совпал с проведением перекрестных годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

По ее словам, большой интерес научное сотрудничество вызывает в молодежной среде, в частности "крепнет взаимодействие российских и китайских университетов - как столичных, так и региональных". "Это хороший задел для реализации российско-китайской дорожной карты по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, рассчитанной до 2025 года", - подчеркнула Матвиенко.

В марте 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. В апреле китайские власти заявили, что КНР намерена сотрудничать с Россией и другими заинтересованными партнерами при создании станции.

В конце мая заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что госкорпорация и Китайское национальное космическое управление пригласили партнеров в проект Международной научной лунной станции.