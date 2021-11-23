Пескову не известно об обращении основателя Group-IB к Путину

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно об обращении к главе государства Владимиру Путину обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова с просьбой разрешить ему находиться под домашним арестом.

Сачков ранее попросил на время следствия предоставить ему возможность находиться под домашним арестом. "Мне не известно об этом ничего", - сказал Песков в беседе с журналистами во вторник, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле такое обращение.

Лефортовский суд Москвы во вторник продлил арест Сачкова до 28 февраля, всего обвиняемый проведет под арестом по решению суда пять месяцев. Защита намерена обжаловать это постановление в апелляционной инстанции. Вину в госизмене Сачков не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", конкретные обстоятельства дела остаются неизвестны.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.