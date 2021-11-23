Песков: Лукашенко "весьма красочно" заявил о невозможности диалога с Тихановской

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам решает, с кем вести диалог, но вряд ли его собеседником будет экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания Лукашенко о диалоге с Тихановской.

Белорусский лидер ранее заявил в интервью Би-би-си, что он приступит к диалогу с оппозицией, в частности, с ее лидером Тихановской, когда президент России Владимир Путин с Алексеем Навальным "сядут за стол переговоров". При этом Лукашенко подчеркнул, что Навальный для Путина не оппозиционер, а предатель интересов России.

"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - предположил представитель Кремля.

"В остальном президент Белоруссии сам решает, с кем ему вести диалог и для чего", - подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что Путин в разговорах с Лукашенко тет-а-тет не призывает своего визави вести переговоры с оппозицией, представитель Кремля заметил, что "здесь не может идти речи о каком-то давлении, потому что президент Белоруссии - президент суверенной страны и сам определяет, с кем ему вести диалог, ради чего и для чего".

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства. Второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.