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Кремль ожидает обстоятельного общения на встрече лидеров РФ и Палестины в Сочи

Пресс-секретарь президента добавил, что у Владимира Путина намечено еще несколько закрытых встреч

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль ожидает, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом во вторник состоится "достаточно обстоятельное общение". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что Путин во вторник работает в Сочи. "У него в гостях его коллега из Палестины Махмуд Аббас. Сегодня будут двусторонние переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком. Ожидается достаточно обстоятельное общение", - рассказал представитель Кремля.

Помимо этого, у Путина в Сочи намечена еще "пара закрытых рабочих встреч", добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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