Кремль ожидает обстоятельного общения на встрече лидеров РФ и Палестины в Сочи

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль ожидает, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом во вторник состоится "достаточно обстоятельное общение". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что Путин во вторник работает в Сочи. "У него в гостях его коллега из Палестины Махмуд Аббас. Сегодня будут двусторонние переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком. Ожидается достаточно обстоятельное общение", - рассказал представитель Кремля.

Помимо этого, у Путина в Сочи намечена еще "пара закрытых рабочих встреч", добавил Песков.