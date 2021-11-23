Патрушев заявил, что миллионы украинцев могут начать искать приют в других странах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине может привести к тому, что миллионы ее граждан будут вынуждены искать приют в других странах. Такой прогноз в интервью "Аргументам и фактам" дал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты", - отметил Патрушев. По его мнению, "в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

"Посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и в Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы", - заметил секретарь Совбеза РФ. Он обратил внимание на то, что "при этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса".

"Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются", - считает Патрушев.

Он полагает, что нынешняя ситуация на белорусско-польской границе стала результатом внешнего давления на Минск. "Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию", - заявил секретарь СБ РФ.

"Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения", - объяснил он.