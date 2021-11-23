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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Патрушев: попытки вбить клин в отношения Москвы и Минска заранее обречены на провал

Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами, отметил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Белоруссии носят особый союзнический характер, и попытки вбить между двумя странами клин заранее обречены на провал. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам".

"Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал", - подчеркнул он.

"Совместно с Минском мы продолжим адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства", - сказал Патрушев в ответ на вопрос, продолжит ли РФ поддерживать Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом.

Теги
БелоруссияРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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