Патрушев: попытки вбить клин в отношения Москвы и Минска заранее обречены на провал

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Белоруссии носят особый союзнический характер, и попытки вбить между двумя странами клин заранее обречены на провал. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам".

"Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал", - подчеркнул он.

"Совместно с Минском мы продолжим адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства", - сказал Патрушев в ответ на вопрос, продолжит ли РФ поддерживать Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом.