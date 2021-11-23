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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Патрушев: Запад говорит о правах человека, но травит собаками людей на польской границе

По словам секретаря СБ РФ, независимо от мотивов, которые заставили людей покинуть родину, они стали заложниками ситуации, созданной западными странами
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запад забыл о декларируемых правах человека и политике мультикультурализма в ситуации на белорусско-польской границе. Вместо этого мигрантов травят собаками и стреляют поверх их голов. Такое мнение секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев высказал в интервью "Аргументам и фактам".

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"Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы. Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", - подчеркнул Патрушев.

По мнению секретаря СБ РФ, независимо от мотивов, которые заставили людей покинуть родину, "они стали заложниками ситуации, созданной странами Запада". Он напомнил, что в настоящий момент количество скопившихся на границе мигрантов колеблется в пределах 2,5-3 тыс. человек и их число может расти. "Среди них женщины, есть и беременные, а также до 750 детей дошкольного возраста. Основное бремя заботы о них взяла на себя Белоруссия. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь", - подчеркнул Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичБелоруссияРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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