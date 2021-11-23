Патрушев: Запад говорит о правах человека, но травит собаками людей на польской границе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запад забыл о декларируемых правах человека и политике мультикультурализма в ситуации на белорусско-польской границе. Вместо этого мигрантов травят собаками и стреляют поверх их голов. Такое мнение секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев высказал в интервью "Аргументам и фактам" .

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы. Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", - подчеркнул Патрушев.

По мнению секретаря СБ РФ, независимо от мотивов, которые заставили людей покинуть родину, "они стали заложниками ситуации, созданной странами Запада". Он напомнил, что в настоящий момент количество скопившихся на границе мигрантов колеблется в пределах 2,5-3 тыс. человек и их число может расти. "Среди них женщины, есть и беременные, а также до 750 детей дошкольного возраста. Основное бремя заботы о них взяла на себя Белоруссия. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь", - подчеркнул Патрушев.