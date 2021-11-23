Пискарев: РФ и КНР надо вместе реагировать на инициированный США "Саммит за демократию"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Москве и Пекину надо совместно реагировать на инициативу США по созыву "Саммита за демократию", которая направлена против России и Китая. Такое мнение озвучил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

"Саммит за демократию" Вашингтон планирует провести 9-10 декабря. Предполагается, что на мероприятии в режиме видеоконференции соберутся лидеры ряда стран, правозащитники и бизнесмены. При этом лидеры России, Китая, Турции, Египта и некоторых других стран на саммит не приглашены.

"В настоящее время полагаем особенно важным совместно реагировать на американскую инициативу по созыву "саммита демократии", которая планируется в декабре сего года. Нет сомнений, что это явно антироссийская и антикитайская акция, которая будет использована для насаждения новых разделительных линий, деления мира на своих и чужих", - заявил Пискарев.

По его словам, США, обещая различные экономические и политические преференции, "стремятся поставить под свои знамена как можно больше государств, прежде всего на евразийском пространстве, чтобы настроить их против нас". "Тем самым внести раскол в БРИКС, ШОС и другие объединения с российским и китайским участием. Считаем, что с китайскими друзьями мы могли бы и дальше открыто излагать свое мнение относительно этой, на наш взгляд, странной инициативы", - подчеркнул Пискарев.

Он считает, что позиции РФ и Китая сходятся по многим вопросам и странам следует совместно противодействовать попыткам фальсифицировать историю, героизировать нацистов и очернять победителей, чтобы не допустить пересмотра закрепленных в уставе ООН и других международных документах итогов Второй мировой войны. Кроме того, подчеркнул Пискарев, важен обмен опытом в области киберпреступности, "особенно в крайних формах - терроризм и экстремизм, разжигание национальной розни".

"Уверен, что наша совместная работа по противодействию экономическому и информационному давлению на наши страны, применению технологий по типу цветных революций позволит обеспечить суверенитет наших государств, обеспечив надежную защиту и безопасность наших граждан", - отметил Пискарев.