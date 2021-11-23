Путин: палестинская проблема должна решаться с учетом интересов всех жителей региона

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Позиция Москвы по вопросу урегулирования палестинской проблемы остается неизменной: она должна решаться в соответствии с подходами Совета Безопасности ООН и с учетом интересов всех жителей региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в Сочи во вторник.

"Позиция Российской Федерации на палестинском направлении, по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств", - подчеркнул Путин.

Он заверил, что работа в этом направлении будет идти, "как бы это ни было сложно". "Я думаю, что в ходе сегодняшней встречи, уважаемый господин президент, мы с вами подробнее обменяемся информацией о том, что сейчас происходит, какова актуальная ситуация на данный момент времени, и вместе подумаем о том, что можно сделать для движения вперед", - обратился президент РФ к своему визави, добавив, что очень рад его визиту. До этого Аббас в качестве главы Палестины посещал Россию 19 раз. Среди основных тем его встреч с президентом РФ традиционно было разрешение палестино-израильского конфликта.

Путин заявил, что считает важным обмениваться мнениями о ситуации на палестинском треке и в целом на Ближнем Востоке.

"Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться ситуацией текущей, актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности", - заявил Путин, обращаясь к палестинскому лидеру.

Президент России поблагодарил Аббаса за то, что тот принял приглашение посетить Россию. "Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем, в том числе и палестинский народ сегодня. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку", - сказал Путин.

Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года. Предшествовавший этой попытке реанимации мирного процесса дипломатический раунд 2010 года тоже ни к каким подвижкам не привел. С 2014 года переговоры по урегулированию между участниками противостояния не ведутся.