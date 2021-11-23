РСПП наградил Захарову за отстаивание интересов российского бизнеса на международной арене

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова награждена почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) за отстаивание интересов российского бизнеса на международной арене. Почетный знак дипломату вручил во вторник глава РСПП Александр Шохин, передает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке в рамках организованного союзом форума "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", на котором выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.