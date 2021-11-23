Лавров заявил, что политики должны исключить хаотичную конкуренцию при многополярности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Политики должны обеспечивать развитие центров экономического и политического влияния, исключая при этом появление хаотичной конкуренции. Такой подход важен в современных условиях многополярности на мировой арене, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Новые центры силы уже давно освоились на мировой арене и крепнут как центры экономического развития, как центры финансовой мощи, а с этим приходит и политическое влияние, - отметил Лавров. - Поэтому задача политиков - добиться того, чтобы эта многополярность не превратилась в хаотичную конкуренцию с такими нелегитимными, необщеприемлемыми средствами".

Министр подчеркнул, что основной источник подобных проблем - это "попытка Запада всеми силами удержать свое господствующее положение в международной системе, которая резко поменялась и которая движется в сторону многополярности".

Лавров добавил, что основная инициатива сейчас направлена на гармонию интересов крупных игроков на мировой арене. "В наших интересах сделать так, чтобы хаоса не возникло, а чтобы возник баланс подходов, отражающий задачи развития всех государств", - сказал он.