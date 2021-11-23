Путин призвал восстановить работу межправкомиссии РФ и Палестины, прерванную из-за ковида

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал восстановить работу межправительственной комиссии России и Палестины, прерванную из-за пандемии коронавируса.

"К сожалению, из-за этой пандемии произошел сбой в работе межправкомиссии - нужно, конечно, выстраивать эту работу как можно быстрее", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

По словам российского президента, абсолютные цифры товарооборота между РФ и Палестиной пока небольшие, но все-таки наблюдается рост, "несмотря на все эти проблемы, больше чем на 30% за предыдущий год".

"Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению (в борьбе с коронавирусом - прим. ТАСС): предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты и медики", - добавил Путин.

Встреча двух лидеров проходит в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Глава российского государства встретил своего гостя у входа в зал переговоров. Аббас поприветствовал Путина на русском языке. "Добрый день", - сказал он, пожимая руку российскому лидеру.