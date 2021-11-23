Губернатор Иркутской области вступил в "Единую Россию"

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее не состоял в какой-либо партии, вступил в "Единую Россию", сообщила во вторник пресс-служба иркутского регионального отделения "ЕР".

"На заседании президиума регионального политического совета "Единой России" в ряды партии приняли губернатора Игоря Кобзева", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области в декабре 2019 года. До этого он был заместителем главы МЧС России. В сентябре 2020 года Кобзев победил на выборах губернатора, он баллотировался в порядке самовыдвижения. На выборах депутатов Государственной думы осенью 2021 года он возглавлял региональный список "Единой России", но, получив мандат, отказался от него.