Депутаты Рязанской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

ТАСС, 23 ноября. Депутаты Рязанской областной думы проголосовали за поддержку внесенного в Госдуму федерального законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", регулирующий использование QR-кодов в общественных местах. Об этом стало известно в ходе заседания облпарламента, трансляция которого шла онлайн.

"Речь идет о биологической безопасности населения. И государство обязано принять решительные меры, чтобы эту безопасность обеспечить, как в свое время были приняты антитеррористические меры. <…> Как концепт нам предложен вариант введения так называемых "пропусков" для людей, которые безопасны для окружающих", - сказал в ходе заседания председатель облдумы Аркадий Фомин.

Ряд фракций выступил против принятия законопроекта, однако он был поддержан 62,5% депутатов. В ближайшее время члены думы планируют разработать поправки к документу.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.