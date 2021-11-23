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Путин заверил, что будет оставаться в контакте с лидером Палестины

Президент РФ также поздравил своего визави с Днем независимости, который отмечается в Палестине 15 ноября

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что продолжит оставаться в контакте с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Такое обещание глава российского государства озвучил, провожая гостя на крыльце сочинской резиденции Бочаров Ручей. Во вторник там состоялись переговоры двух лидеров.

Путин поблагодарил палестинского президента за визит. "Мы остаемся в контакте с вами", - сказал он.

Президент РФ также поздравил своего визави с Днем независимости, который отмечается в Палестине 15 ноября. Он обратил внимание на то, что вскоре будет отмечаться и Международный день солидарности с палестинским народом (29 ноября).

Аббас в свою очередь добавил, что был очень рад встрече. "Взаимно", - отреагировал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссия
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