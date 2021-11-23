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Меликов назначил нового помощника главы Дагестана

На этот пост заступит заведующий приемным отделением ГКБ Махачкалы Магомедали Саламов

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Советником главы Дагестана назначен врач-хирург, заведующий приемным отделением городской клинической больницы (ГКБ) Махачкалы Магомедали Саламов. Соответствующее распоряжение подписал руководитель республики Сергей Меликов, сообщили во вторник в пресс-службе руководителя региона.

"Назначить Саламова Магомедали Магомедовича советником главы Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Магомедали Саламов родился в Махачкале в 1983 году, окончил Дагестанский государственный медицинский университет по направлению "лечебное дело". С 2019 года является заведующим приемным отделением ГКБ Махачкалы.

Теги
Северный КавказДагестан
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