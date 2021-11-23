Путин поздравил Румена Радева с переизбранием на пост президента Болгарии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Румену Радеву по случаю его переизбрания на пост президента Болгарии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к вам со стороны граждан Болгарии. Рассчитываю, что ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия", - отметил в поздравлении Путин.

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии в воскресенье и прошел без серьезных нарушений. Официальные результаты голосования и избирательную активность ЦИК должен объявить в течение четырех дней после выборов.

По данным, опубликованным в понедельник на официальном сайте ЦИК республики, за Радева проголосовали 66,72% избирателей (1 539 650 человек). Второй претендент на высший государственный пост, ректор Софийского университета Анастас Герджиков получил 31,8% голосов (733 791). Против всех высказались 1,48% избирателей (34 169).