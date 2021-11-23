Путин назначил Бердникова послом России в Либерии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Бердникова послом в Республике Либерия по совместительству. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Либерия по совместительству", - говорится в документе.

У России нет посольства в Либерии, интересы РФ в этой африканской стране представляет посольство РФ в Гане. Бердников был назначен послом России в Гане указом президента от 17 мая 2021 года.

Бердников родился в 1966 году. В системе МИД с 1991 года. С 2019 года обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.