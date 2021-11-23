{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегация России во главе с Косачевым примет участие в сессии МПС в Мадриде

В состав делегации также войдут зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и член комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым примет участие в 143-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Мадриде с 26 по 30 ноября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.

"От Совета Федерации в состав делегации войдут заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, член комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сенаторы примут участие в заседаниях геополитической группы "Евразия", постоянного комитета по вопросам демократии и прав человека, парламентского форума БРИКС, посвященного роли парламентов в обеспечении справедливого и всеобъемлющего восстановления экономики после пандемии.

"Программой ассамблеи предусмотрено также проведение форума женщин-парламентариев и семинара по вопросам межрелигиозного диалога", - сказали в пресс-службе СФ.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Первый зампостпреда: ЕС игнорирует бесчеловечное обращение с мигрантами со стороны Польши
Читать полностью