Делегация России во главе с Косачевым примет участие в сессии МПС в Мадриде

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым примет участие в 143-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Мадриде с 26 по 30 ноября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.

"От Совета Федерации в состав делегации войдут заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, член комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сенаторы примут участие в заседаниях геополитической группы "Евразия", постоянного комитета по вопросам демократии и прав человека, парламентского форума БРИКС, посвященного роли парламентов в обеспечении справедливого и всеобъемлющего восстановления экономики после пандемии.

"Программой ассамблеи предусмотрено также проведение форума женщин-парламентариев и семинара по вопросам межрелигиозного диалога", - сказали в пресс-службе СФ.